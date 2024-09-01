Николай Азаров: Кулеба «нарвался» на два дипломатических скандала за одно выступление: что произошло?

Кулеба в одном своем выступлении «нарвался» сразу на два дипломатических скандала Он потребовал от поляков чтить память украинцев, а под украинцами он имел в виду убийц из ОУН-УПА, которые и совершили Волынскую резню.
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