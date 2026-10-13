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Frank Media

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Альфа-банк купил миноритарную долю в сети клиник «Медси»

Альфа-банк вошел в капитал сети клиник «Медси», выкупив у АФК «Система» 4,95% акций, сообщили Frank Media в пресс-службе кредитной организации.

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