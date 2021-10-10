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В.В.Путин . 2010. "Чем вы будете топить? Дровами?"

В.В.Путин . 2010. "Чем вы будете топить? Дровами?"

Шутка Владимира Путина оказалась пророческой. В 2010 году он беседовал с немецкими предпринимателями.

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