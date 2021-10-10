В.В.Путин . 2010. "Чем вы будете топить? Дровами?"

Патриот России и Советского СоюзаВ.В.Путин . 2010. "Чем вы будете топить? Дровами?" Шутка Владимира Путина оказалась пророческой. В 2010 году он беседовал с немецкими предпринимателями.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СюсинА чем топится вся Сибирь и Дальний восток и приморский край?Алексей АхтырченкоСахалин углём и газомВладимир Зыков5/6Сибири углём и дровамиГалина СмирноваПусть лютуют холода, Пусть морозы крепки – Энергетику построим На дерьме и щепке!!! :-)Галина СмирноваРаздавался во лесу Топор дровосека… Соблазнила лесбиянка Рохлю гомосека! :-)Галина СмирноваНавтыкали му@аки Вдоль дороги ветряки – Чтобы больше не зависеть От кремлевской от руки! :-)Алексей СмирновМолодец всё же президент. беспокоится о партнёрах своих заграничных буквально навязывая им российский газ. Одно только понять сложно, нам самим то сколь ещё валежник собирать?Комментировать
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