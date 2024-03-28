Аферисты навязывают жителям Смоленска услуги ЖКХ

Мошенники подталкивают горожан к “обязательным” проверкам счетчиков Аферисты в очередной раз занялись распространением предупреждений о том, что смолянам якобы требуется провести проверки счетчиков воды, сообщает “Горводоканал”.
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