ИЗВЕСТИЯ iz

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Офицер ЛНР рассказал о ракетах РСЗО HIMARS

Офицер ЛНР рассказал о ракетах РСЗО HIMARS

По территории ЛНР РСЗО HIMARS наносят удары ракетами М-31 с максимальной дальность 80 километров, рассказал «Известиям» офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.

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