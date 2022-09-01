Офицер ЛНР рассказал о ракетах РСЗО HIMARS

По территории ЛНР РСЗО HIMARS наносят удары ракетами М-31 с максимальной дальность 80 километров, рассказал «Известиям» офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.