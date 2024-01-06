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«Хейтеры, пли!» — Волочкова открыла портал ненависти, пройдясь по снегу нагишом

«Хейтеры, пли!» — Волочкова открыла портал ненависти, пройдясь по снегу нагишом

Балерина Анастасия Волочкова — объект бурного обсуждения в сети и прессе, и это неизменно. Но порой привычная к выходкам скандальной звезды аудитория открывает для себя новые грани ее смелости и таланта будоражить массы.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Вот молодец какая, кормилицу не застуди!!!
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13 час.

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