Балерина Анастасия Волочкова — объект бурного обсуждения в сети и прессе, и это неизменно. Но порой привычная к выходкам скандальной звезды аудитория открывает для себя новые грани ее смелости и таланта будоражить массы.
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