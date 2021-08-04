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Исследование: россияне в 2021 году стали чаще оплачивать покупки через Pay-платежи

Исследование: россияне в 2021 году стали чаще оплачивать покупки через Pay-платежи

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Количество Pay-платежей в России за январь - июль 2021 года увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а их доля среди других способов безналичной оплаты достигла 17%.

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