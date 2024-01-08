В Китае поймали иностранца, шпионившего в пользу Великобритании

Органы государственной безопасности Китая выявили еще один случай шпионажа. Британская секретная разведывательная служба (МИ-6) использовала иностранца для сбора секретов и информации о КНР, пишет агентство Reuters в понедельник, 8 января.
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