Китай запустил первый спутник для наблюдения за Солнцем

В Китае успешно запустили свой первый спутник для исследования солнечной энергии. Аппарат был запущен в космос с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" в 18:51 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.
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