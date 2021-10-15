Китай запустил первый спутник для наблюдения за Солнцем

В Китае успешно запустили свой первый спутник для исследования солнечной энергии. Аппарат был запущен в космос с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" в 18:51 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.