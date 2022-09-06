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Нападение мужчины на смотрителя храма попало на видео

Нападение мужчины на смотрителя храма попало на видео

  Нападение неадекватного мужчины на смотрителя церкви Праведного Иоанна попало на видео Нападение неадекватного мужчины на смотрителя церкви Святого Праведного  Нападение неадекватного мужчины на смотрителя церкви Праведного Иоанна попало на видео Нападение неадекватного мужчины на смотрителя церкви Святого Праведного Иоанна Кроншдатского в Санкт-Петербурге попало на видео: мужчина в кожаной куртке, вооруженный палкой, агрессивно вел себя сперва у дверей храма, а затем проник внутрь и там угрожал убийством смотрителю.

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