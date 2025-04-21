Царьград Фото: коллаж Царьграда В Россию вошла целая "армия вторжения". Мигранты собрались перестраивать нашу страну по своему усмотрению.
В Россию вошла "армия вторжения": Мигранты собрались перестраивать страну. Начался захват силовых ведомств
Комментарии
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Федор Родников
Взять за яйца всех пришлых имамов и прочих проповедников,глав диаспор и их ближайших помощников и всё без чабанов отара сама разбежится.
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10 час.
тн
татьяна неструева
взять бы Путина за глотку и спросить он соображает что наделал ? он по какому праву у русских крадет их страну землю государство ? он кто такой эта сволочь .
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9 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.
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4 час.
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