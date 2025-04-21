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В Россию вошла "армия вторжения": Мигранты собрались перестраивать страну. Начался захват силовых ведомств

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Комментарии
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Федор Родников
Взять за яйца всех пришлых имамов и прочих проповедников,глав диаспор и их ближайших помощников и всё без чабанов отара сама разбежится.
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10 час.
тн
татьяна неструева
взять бы  Путина   за глотку   и спросить он  соображает  что наделал   ?  он  по какому праву у русских  крадет  их  страну  землю  государство  ?  он  кто  такой  эта   сволочь  .
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9 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.
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4 час.
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