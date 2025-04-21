В Россию вошла "армия вторжения": Мигранты собрались перестраивать страну. Начался захват силовых ведомств

Федор Родников Взять за яйца всех пришлых имамов и прочих проповедников,глав диаспор и их ближайших помощников и всё без чабанов отара сама разбежится.

тн татьяна неструева взять бы Путина за глотку и спросить он соображает что наделал ? он по какому праву у русских крадет их страну землю государство ? он кто такой эта сволочь .