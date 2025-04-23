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Трамп захотел принять уникальное решение по НАТО

Трамп захотел принять уникальное решение по НАТО

Президент США Дональд Трамп хочет впервые назначить европейца на должность главы Объединенного командования по обеспечению поддержки НАТО — пост, который занимается координацией всей военной мобильности альянса в Европе.

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