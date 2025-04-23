Трамп захотел принять уникальное решение по НАТО

Президент США Дональд Трамп хочет впервые назначить европейца на должность главы Объединенного командования по обеспечению поддержки НАТО — пост, который занимается координацией всей военной мобильности альянса в Европе.
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