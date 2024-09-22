Выехал на тротуар и сбил ребенка: ДТП в центре Севастополя. 21 сентября 2024 года в 19 часов 40 минут 20-летний водитель ГАЗ произвел наезд на 10-ти летнюю девочку, которая шла по тротуару на улице Айвазовского, сообщили в пресс-службе МВД города.