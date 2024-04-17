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РФС и Фонбет передали гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. Семшов и Сенников посетили пункт временного размещения и ДЮСШ в Орске

РФС и Фонбет передали гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. Семшов и Сенников посетили пункт временного размещения и ДЮСШ в Орске

В рамках благотворительной программы «ДоброFON» экс-игроки сборной России Игорь Семшов и Дмитрий Сенников привезли еду, воду, лекарства и бытовую технику в пункт временного размещения в Орске.

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