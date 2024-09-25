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Масалитин о Пьяниче в ЦСКА: «Необходимости в нем нет, я бы лучше купил хорошего опорника. Приедет – надо спросить про отказ от матча с Россией. Может, перевод неправильный»

В сентябре 2022 года Пьянич выступил против проведения товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины, за которую он в то время выступал.

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