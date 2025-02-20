«ArcticSat-1: как спутник САФУ работает на орбите и какие данные собирает

Уже почти четыре месяца на околоземной орбите работает спутник САФУ – ArcticSat-1.В ноябре прошлого года с космодрома Восточный был успешно запущен космический аппарат, созданный группой архангельских учёных.
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