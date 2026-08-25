+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

В рамках акции Гражданский мониторинг» член Общественного совета при МВД по Республике Татарстан посетил отдел полиции «Япеева» УМВД России по Казани

Член общественного совета при МВД по Республике Татарстан, главный редактор главной общественно-политической газеты региона «Республика Татарстан» Алексей Угаров провел гражданский мониторинг отдела полиции №16 «Япеева» УМВД России по Казани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии