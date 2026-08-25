В рамках акции Гражданский мониторинг» член Общественного совета при МВД по Республике Татарстан посетил отдел полиции «Япеева» УМВД России по Казани

Член общественного совета при МВД по Республике Татарстан, главный редактор главной общественно-политической газеты региона «Республика Татарстан» Алексей Угаров провел гражданский мониторинг отдела полиции №16 «Япеева» УМВД России по Казани.
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