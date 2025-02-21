В Китае выявили новый коронавирус, способный заражать людей как COVID-19

Global Look Press/Ju Huanzong/XinHua Группа китайских ученых нашла у летучих мышей новый коронавирус, который, в теории, может передаваться от животного к человеку и по некоторым параметрам схож с COVID-19, сообщает издание South China Morning Post.
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