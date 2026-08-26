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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе сделал 6-й хет-трик за «Реал». Предыдущие 5 были в 2025-м

Килиан Мбаппе сделал первый хет-трик в 2026 году. Нападающий «Реала» принял участие в матче с «Сосьедадом» в Ла Лиге и отличился на 40-й, 60-й и 80-й минутах.

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