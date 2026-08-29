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Zero Hedge

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Russia Hits Kiev Ammo Dump Next To Homes; Ukraine Admits 90% Of Retail Food Logistics Wrecked

Russia Hits Kiev Ammo Dump Next To Homes; Ukraine Admits 90% Of Retail Food Logistics Wrecked

Russia Hits Kiev Ammo Dump Next To Homes; Ukraine Admits 90% Of Retail Food Logistics Wrecked A Russian drone struck a Ukrainian Defense Forces ammunition storage site in the village of Myla Friday evening, just west of Kiev.

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