Russia Hits Kiev Ammo Dump Next To Homes; Ukraine Admits 90% Of Retail Food Logistics Wrecked A Russian drone struck a Ukrainian Defense Forces ammunition storage site in the village of Myla Friday evening, just west of Kiev.
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