В Роспотребнадзоре допустили снижение заболеваемости COVID-19 к концу года

В России могут стабилизироваться показатели заболеваемости коронавирусом к концу текущего года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.
В России могут стабилизироваться показатели заболеваемости коронавирусом к концу текущего года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.
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