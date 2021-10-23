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В Роспотребнадзоре допустили снижение заболеваемости COVID-19 к концу года

В Роспотребнадзоре допустили снижение заболеваемости COVID-19 к концу года

В России могут стабилизироваться показатели заболеваемости коронавирусом к концу текущего года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

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