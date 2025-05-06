Накануне Дня Победы Вооружённые силы Украины провели очередную атаку беспилотниками на территорию России, сосредоточив основной удар по столице.
Прорыв к Москве сорван: Зеленский попытался нанести удар перед визитом Си Цзиньпина
Комментарии
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ШКИПЕР
Пришла пора еб..ть "Орешником " по Куеву.
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14 час.
W
Walery
Зеленский сам в армии не служил и ничего не смыслит в военном деле. По всему он очень плохо закончится... С чужим оружием на высокоиндустриальную с собственными великими военными разработками страну... в принципе "умные" не дергаются.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Моди не приехал? Так это замечательно, что сука, снабжавшая электроникой ВСУ, не явилась в Москву.
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13 час.
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