Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Прорыв к Москве сорван: Зеленский попытался нанести удар перед визитом Си Цзиньпина

Прорыв к Москве сорван: Зеленский попытался нанести удар перед визитом Си Цзиньпина

Накануне Дня Победы Вооружённые силы Украины провели очередную атаку беспилотниками на территорию России, сосредоточив основной удар по столице.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Пришла пора еб..ть &quot;Орешником &quot; по Куеву.
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14 час.
W
Walery
Зеленский сам в армии не служил и ничего не смыслит в военном деле.  По всему он очень плохо закончится...  С чужим оружием на высокоиндустриальную с собственными великими военными разработками страну...  в принципе &quot;умные&quot; не дергаются.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Моди  не  приехал? Так  это замечательно, что сука, снабжавшая  электроникой  ВСУ, не явилась в Москву.
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13 час.
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