График ряда электричек от «Новодачной» и «Долгопрудной» изменился до конца мая

В связи с модернизацией инфраструктуры в мае изменилось расписание ряда пригородных поездов Киевского, Горьковского, Павелецкого, Белорусского, Рижского и Курского направлений Московской железной дороги (МЖД).
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