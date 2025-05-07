Северное Медвед...
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Северное Медведково

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Даньшин
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График ряда электричек от «Новодачной» и «Долгопрудной» изменился до конца мая

В связи с модернизацией инфраструктуры в мае изменилось расписание ряда пригородных поездов Киевского, Горьковского, Павелецкого, Белорусского, Рижского и Курского направлений Московской железной дороги (МЖД).

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