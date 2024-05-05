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Несекретные материалы

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Техно-«демократия»: власти США пытаются установить контроль за соцсетями и искусственным интеллектом

Техно-«демократия»: власти США пытаются установить контроль за соцсетями и искусственным интеллектом

3 мая с Украины, где в последние месяцы изо всех сил борются с тлетворным влиянием мессенджера Telegram, пришла довольно-таки комичная новость: замглавы Национального совета по телерадиовещанию Коваль признал, что киевский режим.

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