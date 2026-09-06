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Царьград

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Минобороны уничтожило 258 украинских дронов ночью

Минобороны уничтожило 258 украинских дронов ночью

Минобороны России сообщило, что русские силы ПВО уничтожили 258 украинских беспилотников за ночь. Дроны были сбиты над регионами, включая Белгородскую, Брянскую и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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