Минобороны уничтожило 258 украинских дронов ночью

Минобороны России сообщило, что русские силы ПВО уничтожили 258 украинских беспилотников за ночь. Дроны были сбиты над регионами, включая Белгородскую, Брянскую и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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