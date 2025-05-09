Путин выразил благодарность Вучичу за приезд в Москву на День Победы

Признательность сербскому народу за почтительное отношение к памяти павших советских солдат выразил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремлевском дворце, 9 мая сообщает Kremlin.
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