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Экс-офицер СБУ: Киев может пойти на новые провокации для отчёта перед Западом

Экс-офицер СБУ: Киев может пойти на новые провокации для отчёта перед Западом

Москва, 30 июля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. От Киева можно ожидать новых провокаций с «вторжениями» на территорию России, чтобы попытаться улучшить позицию перед мирными переговорами и для отчёта перед Западом.

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