Москва, 30 июля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. От Киева можно ожидать новых провокаций с «вторжениями» на территорию России, чтобы попытаться улучшить позицию перед мирными переговорами и для отчёта перед Западом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии