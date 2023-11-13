Когда на Землю обрушатся следующие магнитные бури и насколько мощными они будут?

В течение всего ноября геомагнитная обстановка будет непростой, говорят специалисты Ноябрь 2023 года отличается от других месяцев очень непростой геомагнитной обстановкой, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.