Когда на Землю обрушатся следующие магнитные бури и насколько мощными они будут?

В течение всего ноября геомагнитная обстановка будет непростой, говорят специалисты Ноябрь 2023 года отличается от других месяцев очень непростой геомагнитной обстановкой, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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