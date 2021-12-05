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Вирусолог назвал причину большого количества мутаций у штамма "омикрон"

Вирусолог назвал причину большого количества мутаций у штамма "омикрон"

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что коронавирусный штамм "омикрон" имеет столько мутаций из-за того, что сформировался в странах с очень высоким уровнем ВИЧ-инфекции, сообщает газета "Известия" .

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