Вирусолог назвал причину большого количества мутаций у штамма "омикрон"

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что коронавирусный штамм "омикрон" имеет столько мутаций из-за того, что сформировался в странах с очень высоким уровнем ВИЧ-инфекции, сообщает газета "Известия" .