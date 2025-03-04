Сирены завоют в Новосибирске

Новосибирцев просят сохранять спокойствие. В Новосибирской области 5 марта с 10:40 до 10:50 (время местное) будут слышны звуки сирен и громкоговорителей – в это время на территории региона пройдет плановая проверка системы оповещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии