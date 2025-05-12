Русская весна
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Русская весна

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Участник «Времени героев» стал директором Департамента Министерства просвещения России

Участник «Времени героев» стал директором Департамента Министерства просвещения России

Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Игорь Юргин назначен на должность директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации.

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