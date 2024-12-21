Западным политикам слишком страшно говорить: «победим Россию», поэтому они демонизируют одного человека — президента

В программе "Итоги Владимира Путина за год" были даны ответы на десятки вопросов российских и зарубежных журналистов, однако российский президент, естественно, сосредоточил свое выступление на отечественной аудитории.
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