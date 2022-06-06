В Амурской области подразделения войсковой ПВО ВВО уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника

В Амурской области подразделения войсковой ПВО ВВО уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника

После выполнения учебных задач расчеты комплексов отработали маневр по смене позиционного района в целях выхода из-под возможного ответного удара.

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