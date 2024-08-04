Татьяна Тарасова: «Удачи Андреевой и Шнайдер. Своих надо поддерживать, тем более в такой сложной для них ситуации»

Сегодня Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют за золото Олимпийских игр в паре. – Считаете ли вы, что вся Россия должна поддержать спортсменов? – Удачи им, нашим девочкам! Желаю им хорошего самочувствия! Не могу сказать за всю Россию, я могу сказать за себя: я буду поддерживать.