Татьяна Тарасова: «Удачи Андреевой и Шнайдер. Своих надо поддерживать, тем более в такой сложной для них ситуации»

Сегодня Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют за золото Олимпийских игр в паре. – Считаете ли вы, что вся Россия должна поддержать спортсменов? – Удачи им, нашим девочкам! Желаю им хорошего самочувствия! Не могу сказать за всю Россию, я могу сказать за себя: я буду поддерживать.
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