Зима близко❄️❄️❄️ 20 октября выпадет первый снег, правда с дождем.🌨☔️так по крайней мере нам обещает Gismeteo.
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Зима близко❄️❄️❄️ 20 октября выпадет первый снег, правда с дождем.🌨☔️так по крайней мере нам обещает Gismeteo.