Движение поездов МЦД через станции Митино будет изменено

С 2:00 18 мая до 2:00 20 мая, а также с 2:00 25 мая до 2:00 27 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 Большая часть поездов следует укороченными маршрутами от/до Стрешнево и Курского вокзала.