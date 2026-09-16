www.globallookpress.com/Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency После выборов в ландтаг Саксонии-Анхальта партия BSW ("Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость") намерена добиваться на федеральном уровне пересмотра курса Германии, включая поставки оружия Киеву и отношения с Россией.
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