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RND: в Германии будут добиваться прекращения поставок оружия Украине

RND: в Германии будут добиваться прекращения поставок оружия Украине

www.globallookpress.com/Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency После выборов в ландтаг Саксонии-Анхальта партия BSW ("Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость") намерена добиваться на федеральном уровне пересмотра курса Германии, включая поставки оружия Киеву и отношения с Россией.

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