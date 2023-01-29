Бетербиев после победы над Ярдом заявил о желании встретиться с Биволом

Артур Бетербиев выразил готовность сразиться с Дмитрием Биволом. Чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что хотел бы встретиться с чемпионом мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.