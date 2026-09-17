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Квартира за 1,5 млн евро: в Германии нашли недвижимость, связанную с Зеленским

Квартира за 1,5 млн евро: в Германии нашли недвижимость, связанную с Зеленским

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Апартаменты в клубном доме в Дрездене связанны с семьей Сергея Шефира, близкого друга и бывшего помощника Владимира Зеленского.

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