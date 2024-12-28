Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры

Министр культуры России Ольга Любимова вручила деятелям культуры государственные награды. В число награжденных вошли актеры, артисты театра, балета, музыканты, руководители коллективов, говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.
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