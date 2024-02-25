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ВС РФ после взятия Ласточкино мощно продвигаются в западном и северо-западном направлениях: Новости СВО, к утру 25.02.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

ВС РФ после взятия Ласточкино мощно продвигаются в западном и северо-западном направлениях: Новости СВО, к утру 25.02.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

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Светлана Позднякова
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