"Газпром" наглядно показал, что будет с Литвой при попытке блокировки Калининграда

"Газпром" четко продемонстрировал Вильнюсу, что ждет Литву при попытке газовой блокады Калининграда. В конце прошлого месяца, после того, как впервые "Маршал Василевский" доставил в Калининград партию СПГ, в Литве поднялась настоящая паника.