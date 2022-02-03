Южный Федеральный

235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Ну вот откуда такие уроды?!!!Премьер Польши: Г...
  • Маннюня Любопытная
    Валерий Пякин. Вопрос-Ответ от 31 января 2022 г.https://www.youtube.com/watch?v=bBVqgwsflM0Экс-ополченец Тат...
  • Иван Петров
    В суды со штрафами, пени, компенсациями и издержками за их счет!Литвинов: «Спекул...

"Газпром" наглядно показал, что будет с Литвой при попытке блокировки Калининграда

"Газпром" наглядно показал, что будет с Литвой при попытке блокировки Калининграда

"Газпром" четко продемонстрировал Вильнюсу, что ждет Литву при попытке газовой блокады Калининграда. В конце прошлого месяца, после того, как впервые "Маршал Василевский" доставил в Калининград партию СПГ, в Литве поднялась настоящая паника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх