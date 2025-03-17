«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

Команда инженеров из Казани разработала дрон, способный помочь нашим бойцам на передовой. Беспилотный ровер «Сверчок» предназначен для подвоза боеприпасов, медикаментов, воды и еды на позиции, а также для эвакуации раненных.
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