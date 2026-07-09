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Газета.ру

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Фетисов назвал абсурдом игнорирование россиян, выигравших Кубок Стэнли

Фетисов назвал абсурдом игнорирование россиян, выигравших Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) не упоминать российских игроков в материале о победе "Каролины Харрикейнс" в Кубке Стэнли.

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