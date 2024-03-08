Минобороны РФ: cилы ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что 8 марта около 13:00 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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