Везет моим кошкам!

Чего им дадут, то они и едят! А питание такое сбалансированное и полезное, что не быть здоровыми, нет шансов!Мне бы так! Покупал бы кто продуктов, готовил бы только полезно и никакой химии!Мы с мужем теперь правильно питаемся! Ничего жирного, жаренного, много овощей и рыбы!Оставили только выходные можно себя побаловать чем то запретным!Лично для меня тяжко! Я еще и после четырех часов не ем!Но надо! Хватит уже спускать в унитаз свое здоровье!Только возьмусь за себя, потом опять срыв! А с мужем веселей! Он, кстати, как солдат! Не ноет, точно идет к цели, не отступая не на шаг! Характера и силы воли не отнимать.