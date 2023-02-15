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РИА Новости сообщило о внеплановом заседании Госдумы и Совфеда после послания Путина

РИА Новости сообщило о внеплановом заседании Госдумы и Совфеда после послания Путина

Сенатор Вячеслава Тимченко пояснил, что заседание будет посвящено принятию законов об интеграции новых регионов в правовое поле России.

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