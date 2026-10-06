"Металлург" проиграл "Адмиралу": Старков и Сиряцкий о причинах провала

Магнитогорцы уступили владивостокцам в первом матче домашней серии, а авторы обеих шайб — Степан Старков и Александр Сиряцкий — объяснили поражение глупыми потерями, слабой реализацией и недостаточным настроем.
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