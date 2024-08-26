Кьеза готов перейти в «Ливерпуль», с контрактом проблем не будет. «Ювентус» просит 15 млн евро

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, вингер «Ювентуса» уведомил «Ливерпуль» о готовности перейти. Итальянец рад такой возможности, проблем с согласованием контракта не будет.