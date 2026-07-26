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Западные территории Украины были подарком от Сталина — Путин

Западные территории Украины были подарком от Сталина — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что территория Западной Украины была передана Киеву в дар от Иосифа Виссарионовича Сталина после завершения Великой Отечественной войны, 26 июля сообщает РИА Новости.

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