Западные территории Украины были подарком от Сталина — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что территория Западной Украины была передана Киеву в дар от Иосифа Виссарионовича Сталина после завершения Великой Отечественной войны, 26 июля сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии